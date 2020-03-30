Падение цен на нефть не позволит странам Африки вернуть свою долю на рынке

Падение цен на нефть привело к тому, что африканские производители столкнулись не только с потерей доходов, когда они нужны им для борьбы с коронавирусом, но и со снижением с трудом завоеванной долей рынка, которую они, возможно, никогда не вернут, передает Reuters.

Производители Африки, такие как Нигерия, Ангола и Алжир, не могут конкурировать с более низкими затратами бывших союзников Саудовской Аравии и России, которые наводняют рынок нефтью.

В знак своего отчаяния министр нефти Республики Конго 20 марта направил генеральному секретарю ОПЕК Мухаммеду Баркиндо письмо с призывом к срочному совещанию, чтобы найти способ не позволить странам-членам погрузиться в рецессию.

Несмотря на отчаяние по поводу того, что бывшие участники ОПЕК+ — Россия и члены ОПЕК — могут прийти на помощь, у африканских производителей нефти нет больших рычагов воздействия.

"У них нет власти, — сказал Reuters один из источников в нигерийской нефтяной промышленности. — Все, что они могут сделать, это только просить".

Хотя страны, не входящие в ОПЕК, такие как Великобритания, Норвегия и США, имеют относительно дорогостоящую добычу, их диверсифицированная экономика означает, что они не зависят от нефти.

Падение цен на нефть не только сказалось на и без того ограниченных бюджетах, но и привело к тому, что нефтяные компании сократили расходы на миллиарды.

"Компании ежедневно пересматривают весь свой портфель", — сказал Родерик Брюс, главный аналитик по исследованиям Африки в IHS Markit, который прогнозирует, что окончательные инвестиционные решения на континенте могут достичь исторических минимумов в этом году.

"Они (африканские страны) находятся в очень сложном положении", — добавил Брюс, сославшись на более высокие производственные затраты.

Более крупные страны также вытесняют африканских производителей из невероятно конкурентной спотовой торговли.

Они не могут сравниться с гибким, агрессивным маркетингом, в результате которого Саудовская Аравия снизила свои отпускные цены практически сразу после провала продления сделки ОПЕК+.

Для сравнения, Нигерии потребовалось почти две недели, чтобы сделать рекордные сокращения своих официальных цен для продажи.

В то время как добыча в Анголе упала с почти 2 миллионов баррелей в сутки десять дней назад до 1,4 миллиона баррелей в день, страна находилась в процессе реформ, которые должны были увеличить добычу.

А Экваториальная Гвинея пытается продать новые лицензии и найти замену ExxonMobil, которая хочет перестать работать в этой стране.