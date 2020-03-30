Принц Чарльз вылечился от коронавирусной инфекции

Принц Чарльз вылечился от коронавируса COVID-19. Старший сын Елизаветы II вышел из режима самоизоляции. Об этом рассказал в понедельник, 30 марта, представитель члена королевской семьи.

Принц Чарльз возобновит встречи и продолжить выполнять медицинские рекомендации. Его супруга Камилла, у которой отрицательный тест на коронавирус, останется в самоизоляции до конца недели, сообщает Reuters.

О том, что у принца Чарльза выявили COVID-19, стало известно 25 марта. После обнаружения инфекции член королевской семьи пребывал на карантине в замке Белморал в Шотландии. У принца Чарльза были легкие симптомы болезни.