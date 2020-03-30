Нетрезвый житель Красноярского края пытался уехать от полиции по асфальту на снегоходе

В минувшее воскресенье, 29 марта, в Ирбейском районе Красноярского края сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться при появлении полицейских.

Как сообщали в пресс-службе МВД России, инспектор ГИБДД попытался остановить снегоход, но водитель ускорился и решил, что сумеет уехать от стража порядка по асфальту.

Нарушитель был настигнут и препровожден в патрульный автомобиль, где он прошел освидетельствование показавшее, лихач находится в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель не согласился с результатами теста и прошел повторное освидетельствование в больнице, однако результат снова указал на грубое нарушение правил дорожного движения, запрещающих управлять транспортными средствами после употребления алкоголя.

Теперь 35-летнему мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.