Олени устроили пробку на ямальской трассе

Несколько водителей, в том числе и глава Приуральского района Ямала Иван Сакал, попали в "живой" затор на трассе. Подвижную пробку в четырех километрах от села Аксарка устроили около сотни оленей.

"Признаки ямальской весны. Олени начали движение на север", — подписал загруженный ролик чиновник.

По его словам, олени могут быть дикими, несмотря на то, что они не боятся машин — за время миграции они уже привыкли к попутным транспортным средствам.