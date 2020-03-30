"Барселона" хочет Лаутаро. Лаутаро не готов бросить "Интер"

Чемпионы Испании из "Барселоны" продолжают поиски нападающего, который в отдаленной перспективе мог бы заменить уругвайца Луиса Суареса. Одним из претендентов на переезд в столицу Каталонии является аргентинский форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес. Однако переход подвис.

Президент миланского клуба Стивен Чжан не так давно заявил, что не будет продавать сильных игроков, если они сами не выразят желания покинуть клуб, напоминает издание La Gazzetta dello Sport. Лаутаро ни разу не подтвердил, что готов уйти из "Интера".

Эксперты полагают, что Лаутаро Мартинес знает о планах "Интера" на перспективу и убежден, что в скором времени клуб начнет выигрывать трофеи. Именно поэтому он не думает о переходе в "Барселону" или "Манчестер Сити", который также выражал желание видет аргентинца в своей форме.

У "Барселоны" остается, впрочем, один путь: каталонцы могут выкупить Лаутаро через выплату отступных, которые прописаны в контракте аргентинца с миланцами. Эта сумма составляет 111 млн евро. Однако, думается, руководители "Барсы" должны быть уверены, что Мартинес хочет играть в составе "сине-гранатовых".