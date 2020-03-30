У Винокура не нашли коронавирус после контакта с Лещенко

Российский юморист Владимир Винокур поделился результатом своего теста на коронавирус COVID-19. У артиста не обнаружили заболевание.

На своей странице в Instagram Винокур написал, что должен поделиться радостным событием. На одном из прикрепленных снимков видно, как у артиста врач берет соскоб из ротовой полости. Результаты исследования показали, что РНК коронавируса у Владимира Винокура не обнаружена.

Юморист — друг народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Ранее стало известно, что у певца обнаружили коронавирус. Винокур контактировал с зараженным Лещенко, потому находился под подозрением на наличие COVID-19.

Винокур рассказал, что состояние его друга улучшается, но речь о выписке из больницы пока не идет.