Платформу космодрома "Морской старт" доставили из США в Россию

Транспортное судно Xin Guang Hua, буксирующее стартовый комплекс Sea Launch ("Морской старт"), вошло в территориальные воды России и держит курс в порт Славянка Приморского края.

При сохранении скорости движения Sea Launch прибудет в Славянку во вторник в 15.00 мск, согласно данным marinetraffic.com.

"Прибытие в Славянку ожидается в 22.00 (15.00 мск)", — сообщили агентству "Интерфакс" в группе оформления судов в морском терминале Славянка.

Xin Guang Hua вышло из порта Лонг-Бич в США 20 февраля. Ранее из США в Россию прибыло сборочно-командное судно для космодрома “Морской старт” Sea Launch Commander.

После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

В апреле 2018 г. группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущества проекта "Морской старт" за $150 млн и стала владельцем плавучего космодрома и командного судна.

В декабре 2019 г. государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.

С пусковой платформы Odyssey сняли американское и украинское оборудование — компаний Boeing и "Южмаша".

S7 купила проект "Морской старт" в 2016 г. и заказала на Украине ракеты "Зенит" для пусков, но не получила эти ракеты.