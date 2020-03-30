Экономические советники Германии уверены в рецессии в стране в 2020 году

Рецессия в крупнейшей экономике Европы — Германии — оказалась неизбежна в первой половине года из-за вспышки коронавируса, заявил совет экономических консультантов ФРГ, передает Reuters.

Кроме того, консультанты спрогнозировали, что объем производства в Германии может сократиться до 5,4% в 2020 году.

Комиссия, которая консультирует правительство по вопросам экономической политики, заявила, что ее базовый сценарий, при котором экономическая ситуация нормализуется в течение лета, заключался в сокращении экономики на 2,8% в этом году, а затем потенциальном росте на 3,7% в следующем году.

Но более заметная кривая спада в форме буквы V с повсеместными остановками производства или более длительными ограничительными мерами может привести к сокращению экономики на 5,4% в этом году, а затем к росту на 4,9% в 2021 году.

"Вспышка коронавируса остановила начавшееся восстановление (экономики Германии)", — заявили советники в отчете, который был передан правительству 23 марта, но опубликован только 30 марта.

"Экономика Германии значительно сократится в 2020 году", — отмечается в документе.

Отмечается, что экономисты обычно определяют рецессию как два последовательных квартала отрицательного роста.