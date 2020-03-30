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30 марта 202014:50

Акции SoftBank обрушились на фоне банкротства OneWeb

EPA

Акции корпорации SoftBank упали на целых 10% после того, как компания спутникового интернета OneWeb, в котором японский концерн был инвестором, объявила о банкротстве.

В конце прошлой недели OneWeb подала заявку о банкротстве на фоне давления конкурентов и ухудшающегося финансового положения. За время существования привлекла около $3,3 миллиарда инвестиций от ряда крупных компаний, в числе которых SoftBank, Airbus SE и Qualcomm Inc. Не менее $1 млрд поступило от SoftBank, который впервые инвестировал в OneWeb в декабре 2016 года, но отказался назвать общую сумму. 

Лондонская компания OneWeb занималась производством низкоорбитальных спутников, которые должны были доставить широкополосный доступ в сеть даже в очень удаленные точки планеты. Первый этап ввода в эксплуатацию подразумевал формирование начальной группировки и активацию первых демо-версий терминалов клиентов до конца 2020 года, а начало коммерческой эксплуатации для морской, авиационной, государственной и предпринимательской областей запланировано на 2021 год.

Для воплощения этой идеи компании нужно до $3 миллиардов частного капитала для введения системы в строй. После запуска всей сети система сможет обеспечивать скорость передачи данных на уровне 10 терабит в секунду для сельских районов по всему миру, используя технологии Wi-Fi, LTE (4G), 3G и 2G для подключения мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков через небольшие недорогие абонентские терминалы к космическим аппаратам спутниковой сети OneWeb.

OneWeb столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны Amazon, но главный противник — компания SpaceX, основанная Илоном Маском. У SpaceX уже есть собственный проект спутникового интернета Starlink.

OneWeb перечислил обязательства и активы на сумму более 1 миллиарда долларов в своем заявлении согласно Главе 11 по делам о банкротстве. С начала года компания вела активные переговоры об инвестициях, которые позволили бы финансировать её работу, но из-за нестабильности рынка, связанного с распространением коронавируса, договорённости не были достигнуты.

Компания размышляла над подачей заявки по Главе 11, даже продолжая рассматривать возможные внесудебные альтернативы. Спутниковый оператор сообщил, что в ходе судебной реорганизации будет вести переговоры о так называемом финансировании "должника во владении", которое позволит компании профинансировать свои обязательства в ходе процесса.

На момент подачи иска OneWeb задолжал 238 млн. долларов компании Arianespace, оператору по запуску спутников, согласно судебному документу. Компания Arianespace, штаб-квартира которой расположена недалеко от Парижа, на своем сайте называет себя первой в мире компанией, занимающейся коммерческими космическими перевозками.

Банкротство OneWeb стало еще одним ударом по основателю SoftBank Масаёси Сону, который на прошлой неделе обнародовал план по продаже активов SoftBank на $41 млрд. С начала распространения коронавируса цена акций SoftBank упала на 40%

В настоящее время активы SoftBank оцениваются в $245 млрд. Какие из этих активов будут проданы, в заявлении не говорится. Самую большую часть рыночной стоимости SoftBank составляет доля в Alibaba Group. SoftBank планирует продать долю в китайскойкомпании примерно за $12-$15 млрд, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Среди других активов  — доли в операторе коворкингов WeWork, сервисе заказа такси Uber, мессенджере Slack, сети отелей Oyo Hotels и производителе чипов Arm.

SoftBank управляет фондом Vision с активами на $100 млрд., который считается особенно уязвимым перед экономическими потрясениями, учитывая его огромную долговую нагрузку и связь с убыточными стартапами, отмечает Bloomberg. В начале прошлого года акции Sofbank взлетели до максимума 2000 года на фоне новостей о выкупе акций, но после разочаровывающих IPO Uber и проблем с WeWork акции откатились до прежних уровней.

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