Торговые сети вводят повышенный режим безопасности

Крупные онлайн и офлайн-ритейлеры, службы доставки, которые работают в России, согласовали новые правила работы в связи с условиями ограничений, введенными властями из-за коронавируса COVID-19. В их числе Wildberries, Lamoda, Avito, Ozon, "М.Видео-Эльдорадо", "Связной", "Ситилинк", "Снежная королева", "Спортмастер", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress.

Соглашение является временным. Сколько оно продлится — не уточняется.

В соответствии с новыми правилами работы, будут закрыты торговые залы. Продажа будет осуществляться через пункты выдачи заказов.

В качестве оплаты не будут приниматься наличные средства и банковские карты. Рассчитаться за товар можно посредством онлайн-оплаты через сайт или приложения.

Кабины для примерки одежды закрываются. В пункте выдачи заказов или магазине нельзя находиться более чем одному человеку. Персонал обязан носить защитные маски и перчатки. В торговой точке должен быть санитайзер. Кроме того, будет осуществлен переход на бесконтактные выдачу заказов и курьерскую доставку.

Данную идею также поддержала сеть Leroy Merlin за исключением пункта о закрытии торговых залов, сообщает "Интерфакс".

Люди, которые столкнутся с нарушением новых правил, могут сообщить об этом на горячую линию Ассоциации компаний интернет торговли по телефону 88005551156.

В Wildberries отметили, что данное решение является невероятно сложным для всех компаний, но данная мера — необходимая и правильная в нынешней ситуации.