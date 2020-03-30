"Большие Маленьким" - "Культура" скрасит самоизоляцию детям

Телеканал "Россия К" ("Культура") с 30 марта запустил новый проект, который вдохновит и поддержит детей во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19. Он называется "Большие Маленьким". Каждый день в эфире будут известные артисты, писатели, певцы и танцовщики. Они из дома читают произведения русских и зарубежных авторов. Первые выпуски уже в эфире.

Причем, чтобы не нарушать режим изоляции, они сами записали свои выступления на мобильные телефоны, а затем переслали их на телевидение. В эфире будут директор Московского областного театра, заслуженная артистка России Нонна Гришаева, Игорь Костолевский, поэт-песенник, сценарист и драматург Юрий Энтин, а также многие другие,

Если вы пропустили какие-то из этих выпусков в эфире, то можете найти их на Youtube-канале телеканала "Культура" и в социальных сетях.

Ранее актеры московских театров позаботились о маленьких зрителях и начали проект "Сказки на дому".