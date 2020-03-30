COVID-19 и курение: почему любители табака болеют тяжелее?

Пандемия коронавируса нового типа всё ещё набирает обороты. Однако многие собранные данные учёные уже проанализировали. Редакция "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) изучила, что специалисты сообщают о протекании заболевания COVID-19 среди тех, кто курит или курил ранее.

Напомним, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) относится к подсемейству, другие представители которого вызвали в том числе эпидемию ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) в 2013 году. Тогда медики фиксировали большее количество смертей среди любителей табака.

Но почему организм курящих людей страдает от нашествия коронавируса сильнее? И верны ли выводы 2013 года для нынешней пандемии?

Учёные из США и Греции решили восполнить пробел в знаниях и провели систематический обзор данных по протеканию COVID-19 у курильщиков.

Для начала отметим, что больше всего информации на сегодняшний день накоплено о том, как инфекция протекает у людей разных возрастов и имеющих различные сопутствующие заболевания. Так, известно, что самые большие риски COVID-19 представляет для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для тех, кто имеет хронические заболевания (прежде всего респираторные, сердечно-сосудистые, диабет, высокое кровяное давление и любые виды рака).

Ещё один доказанный в многочисленных исследованиях факт: курение способствует ухудшению состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а потому и развитию упомянутых выше заболеваний у людей самых разных возрастов.

Также курение вызывает хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ), снижающую способность главного органа дыхания доставлять в кровь кислород и выводить из неё углекислый газ. В итоге страдают как сами лёгкие, так и сосуды, и сердце. У пациентов с ХОБЛ в лёгких накапливается мокрота, появляется кашель и одышка (которые любитель сигарет может считать нормальным явлением годами).

Всё это может объяснить, почему организму курящих людей тяжелее справиться с заражением новым вирусом, ведь все вышеперечисленные симптомы усиливаются. Соответственно, увеличиваются и риски смерти для таких больных.

Курение приводит к развитию целого ряда заболеваний. Возможно, пандемия COVID-19 станет для кого-то весомым поводом бросить вредную привычку. Фото Global Look Press.

С другой стороны, всё это лишь предположения. Как же в реальности развивается ситуация с течением COVID-19 у курильщиков?

Учёные из США и Греции приняли во внимание такие данные как тяжесть протекания заболевания, необходимость механической вентиляции лёгких (то есть использование ИВЛ) и принятие реанимационных мер в отношении пациентов, которые никогда не курили, а также курили ранее или продолжали курить на момент начала заболевания.

Исследователи отобрали пять научных работ, доступных на 17 марта 2020 года, которые включали информацию о 1549 пациентах. Все они были жителями различных провинций Китая. Данные были собраны в декабре 2019 и январе 2020 года.

Анализ показал, что курильщики в 1,4 раза чаще демонстрировали тяжёлые симптомы заболевания. Кроме того, они в 2,4 раза чаще нуждались в искусственной вентиляции лёгких и умирали.

Подробные результаты исследования изложены в статье журнала Tobacco Induced Diseases.

Впрочем, как подчёркивают сами учёные, информация о новом для медицины заболевании продолжают собираться, а сама болезнь всесторонне изучаться. Возможно, более обширные данные (как по количеству пациентов, так и по количеству охваченных стран) покажут иной результат.

Тем не менее наблюдения показывают, что курящие люди в сравнении с теми, кто никогда не курил, страдают от более серьёзных форм болезни и в случае других респираторных инфекций, в том числе гриппа.

Добавим, что специалисты ВОЗ относят любителей табака к группе повышенного риска ещё и потому, что каждая выкуренная человеком сигарета увеличивает шансы перенести коронавирус SARS-CoV-2 с грязных рук в рот. Напомним, что патоген попадает в организм через слизистые. Также медики по вполне понятным причинам не рекомендуют использовать в период пандемии кальяны.