Путин: главное сейчас – максимально локализовать источники распространения коронавируса

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. По его словам, Россия смогла выиграть время для сдерживания вируса. Теперь, отметил глава государства, нужно локализовать его источники.

Как передает "Россия 24", российский лидер обратился к представителям всех уровней власти, призвав их действовать "обоснованно и профессионально".

"Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать", – подчеркнул Путин на совещании с полпредами президента в федеральных округах.

Глава государства подчеркнул, что сегодня в борьбе с вирусом нужно принимать все необходимые меры, даже если они кажутся избыточными для России.

"Главное сейчас – максимально локализовать источники распространения коронавируса", – сказал президент РФ.

Путин добавил, что в борьбе с распространением инфекции России следует учитывать опыт других стран. Кроме того, нужно рассматривать разные варианты развития событий.

"Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации", – подчеркнул он.

Обращаясь к полпредам, глава государства поручил им наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах в регионах. Кроме того, он потребовал донести до жителей, особенно до пенсионеров, информацию о необходимости соблюдать режим изоляции.

"Особое внимание к людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа, – сказал президент. – Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома".

"Мы думаем о вас, подумайте, пожалуйста, и вы о себе", – обратился Путин к пожилым гражданам.

25 марта президент РФ озвучил обращение к населению в связи с пандемией коронавируса. Он призвал граждан находиться дома и объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. 30 марта в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции.