Футбольный ЦСКА продлил карантин до 1 мая

Российский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении срока карантина для команды до 1 мая 2020 года. Также руководство армейцев попросило всех болельщиков соблюдать меры предосторожности и постараться как можно реже выходить из дома.

В заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте ЦСКА, говорится, что продление карантина вызвано новыми ограничительными мерами в Москве, а также ухудшением эпидемиологической обстановки. Поэтому "тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая".

Напомним, что чемпионат России по футболу был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что первенство РПЛ возобновится 10 апреля, однако эту дату, скорее всего, перенесут.