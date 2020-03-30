На Ямале подтвержденных случаев коронавируса по-прежнему нет

На 30 марта подтвержденных случаев коронавируса на Ямале по-прежнему нет. Госпитализированы по причине контакта с больными 33 человека. На карантине в режиме самоизоляции — 903 ямальца, снято с наблюдения 872 человека. Опасный вирус у них не подтвердился, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на Ямале коронавирусной инфекции.

Сегодня 20 вахтовиков из Бованенково выписаны из больницы. Они были госпитализированы в инфекционное отделение Надымской ЦРБ с подозрением на коронавурус. Повторные тесты показали отрицательный результат.

Таким образом, объекты Бованенковского месторождения, изолированные на период карантина, переходят на работу в обычном режиме. Кроме того, сообщают "Вести Ямал", формируется график движения вертолетов для организации выезда людей, которым необходимо быть дома по семейным обстоятельствам, у которых истекает предельный срок вахты, рассчитанный на три месяца.