Нефть оказалась никому не нужна. Избыток предложения слишком велик, а спрос, наоборот, стремительно падает на фоне мер изоляции в крупнейших экономиках мира.

Нефтеперерабатывающие предприятия начинают закрываться, потому что производимое ими топливо никому не нужно, пишет Bloomberg.

Более того, агентство утверждает, что на физических рынках, где нет доступа к морю, продавцы сами платят потребителям, чтобы те забрали бочки с нефтью.

На тех площадках, где есть доступ к танкерам, нефть все равно стоит менее $10 за бочку.

“Физический рынок нефти застопорился, — сказал Bloomberg Гэри Росс, главный инвестиционный директор Black Gold Investors LLC.

Он отметил, что в условиях падения спроса логистика просто рушится.

Трейдеры утверждают, что на этой неделе ситуация может стать еще более пугающей, поскольку

признаков восстановления спроса попросту нет.

Снижение потребления не имеет прецедентов с тех пор, как устойчивое предложение сырья более века назад стало важным условием функционирования глобальной экономики, отмечает Bloomberg.

Великая депрессия 1929 года, двойной шок, который рынок пережил в 1970-е годы, и глобальный финансовый кризис не идут ни в какое сравнение. Обычно в мире потребляется 100 миллионов баррелей нефти в сутки, и трейдеры и аналитики полагают, что до четверти этого спроса исчезло всего за несколько недель.

Мировая индустрия авиаперевозок стоит, бесчисленные предприятия и заводы закрыты, а миллиарды людей вынуждены оставаться дома.

Впрочем, как только распространение вируса в мире пойдет на спад, а карантин начнут снимать, деловая активность начнет быстрое восстановление, хотя последствия кризиса, безусловно, будут очень тяжелыми.

К слову, фьючерсный рынок с высокой долей вероятности начнет восстанавливаться еще раньше — как только появятся первые намеки на снятие карантина.