Песков не стал комментировать продажу активов "Роснефти" в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.

"Задать можно много вопросов, но я никак не комментирую", — подчеркнул Песков. "Роснефть" сообщила 28 марта, что продает правительству России все активы в Венесуэле в обмен на 9,6% акций. Владельцем венесуэльских активов "Роснефти" стала компания, на 100% принадлежащая российскому правительству.

"Роснефть" и венесуэльская госкомпания PDVSA осуществляют пять совместных проектов: Petromonagas S. A. (доля "Роснефти" — 40%), Petroperija S. A. (40%), Boqueron S. A. (26,67%), Petromiranda S. A. (32%) и PetroVictoria S. A. (40%).

Добыча нефти в проектах "Роснефти" в Венесуэле выросла в 2018 году на 7% до 8,63 миллиона тонн, из которых на долю "Роснефти" пришлись 2,7 миллиона тонн. Кроме того, "Роснефть" выступала оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы — "Патао" и "Мехильонес".

С января 2019 года PDVSA находится под санкциями США. Минфин США 18 февраля 2020 года включил в санкционный список дочернюю компанию "Роснефти" — Rosneft Trading, а 12 марта — TNK Trading International.

"Роснефть" неоднократно заявляла, что поставки венесуэльской нефти в адрес компании и дочерних подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу происходили в рамках заключенных до введения санкций предоплаченных договоров.

К началу 2019 года долг Венесуэлы перед "Роснефтью" составлял $2,3 миллиарда, в III квартале 2019 года долг сократился до $800 миллионов.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являлись "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%) и Glencore (0,57%).