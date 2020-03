Врач написала трогательное послание своим детям на случай, если умрет от COVID-19

Хирург Корнелия Григс из Нью-Йорка, оказавшаяся на передовой в борьбе с коронавирусом COVID-19, оставила трогательное послание к своим детям в Twitter. Она написала, что хотела бы, чтобы в случае ее заражения и смерти дети знали, что она старалась изо всех сил, выполняя свой профессиональный долг.

Григс опубликовала свое фото в маске и защитных очках и призналась, что дети едва узнали ее в таком виде, когда им показали снимок.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK