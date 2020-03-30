Российский флот получит 14 новейших подводных роботов

Военно-морской флот России получит 14 подводных роботов "Марлин-350" до конца 2020 года. Таким образом количество этих дронов в вооруженных силах достигнет 57 единиц, пишет агентство ТАСС со ссылкой на ВМФ РФ.

Военные поясняют, что "Марлин-350" используют поисково-спасательные службы флота: например, для поиска поврежденных подводных лодок и помощи их экипажу.

"Марлин-350" выпускает российская компания "Тетис Про". На дроне установлены цветная видеокамера, гидролокатор и подвижный манипулятор. Аппарат способен работать на глубине до 350 метров. На вооружение российского флота робот встал в 2015 году. Тогда же в состав ВМФ вошел и первый носитель подобных аппаратов – поисково-спасательный буксир "Профессор Николай Муру".