Автономия российских вузов будет расширена

Расширить автономию российских высших учебных заведений и сократить избыточное госурегулирование образовательной деятельности поручил правительству президент России Владимир Путин. Текст поручения размещен на сайте Кремля. Кабинету министров придется представить доклад по исполнению президентских поручений до 30 октября 2020 года.

Президент России считает, что вузам надо предоставить возможность самостоятельно формировать профили образования при подготовке кадров для новых и перспективных областей профдеятельности. Правительство должно будет пересмотреть перечень специальностей и направлений подготовки в высшем образовании, а также номенклатуру научных специальностей, по которым сейчас присуждаются ученые степени.

При этом Владимир Путин посчитал, что нужно сохранить особенности подготовки кадров по программам специалитета для отдельных отраслей экономики и принять меры по укрупнению, созданию условий для подготовки кадров с высшим образованием, а также по проведению междисциплинарных ( на стыке ) научных исследований.

Кроме того, правительство должно обеспечить привлечение к преподаванию в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования специалистов-практиков, в том числе и по совместительству,. Особо подчеркивается, что от преподавателей-практиков не требуется наличие ученой степени или ученого звания. В 2019 году в российских вузах прошла кампания по сокращению учебных ставок, которые занимали преподаватели без ученых степеней и званий. И в первую очередь были сокращены возможности преподавательской работы для совместителей.Аналогичные сокращения проходили в вузах и в 2013 году.