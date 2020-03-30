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30 марта 202017:41

РЖД: объем перевозок продуктов значительно вырос в марте

Фото: www.b-g-t.ru

Компания "Российские железные дороги" в марте значительно увеличила перевозки продуктов питания по России.

За 29 дней марта перевозки макарон и макаронных изделий увеличились на 19,9 тысячи тонн (+ 13% к февралю 2020 года), мяса домашнего скота — на 11,8 тысячи тонн (+ 4,8%), мяса птицы — на 11,6 тысячи тонн (рост в 1,5 раза), сливочного масла — на 946 тонн (рост в 1,9 раза), сухого молока — на 1,9 тысячи тонн (+ 7,8%), сгущенного молока — на 1 тысячу тонн (рост в два раза), подсолнечного масла — на 204,8 тысячи тонн (+ 15,4%), отмечают РЖД.

Объем перевозок овощных и фруктовых консервов увеличился на 36,3% до 10,7 тысячи тонн и 1,5 тысячи тонн соответственно.

На Северо-Кавказской железной запущена перевозка скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами.

Перевозка товаров между регионами проходит со скоростью пассажирского поезда, подчеркивают РЖД.

 

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