Зрада или перемога? Полиция Украины пересаживается на российские "Лады"

В соцсетях появилась фотография российской Lada 4x4 в официальной "ливрее" украинских правоохранительных органов. Источники связывают оформление "старой Нивы" на службу с началом производства "Лад" в Запорожье, но к фотографии имеются определенные вопросы.

Изображение опубликовано порталом avto-nomer.ru, где указано, что автомобиль приобретен юридическим лицом и поставлен на учет в Полтаве. Авторы страницы под названием "Украинские автомобили" в Facebook уточняют, что на фотографии - одна из девяти Lada 4x4, проданных на Украине по состоянию на 1 марта.

Однако полицейские автомобили в стране как правило носят регистрационные знаки синего цвета, тогда как на фотографии Lada 4x4 снабжена общегражданскими "белыми" номерами. Авторы страницы со ссылкой на собственные источники объясняют это тем, что машина приобретена в лизинг за счет местного бюджета, а после истечения договора будет перерегистрирована и получит привычные синие номера.

Кроме того, "Украинские автомобили" заявляют, что в стране физическими и юридическими лицами приобретено уже 38 автомобилей марки Lada местного производства. Лидерами продаж, помимо Lada 4x4, называют семейство Largus и седан Vesta.

Сборку тольяттинских машин в Запорожье из ввозных машинокомплектов организовали в конце прошлого года. Предположительно, сделано это ради того, чтобы обойти запрет на импорт российских автомобилей: локальная сборка дает производителю право снабжать готовые машины локальными же VIN-номерами.