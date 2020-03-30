Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

Всеобщий режим самоизоляции будет действовать в Москве до 14 апреля. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.

Режим самоизоляции ввели в Москве и Подмосковье 30 марта. Гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал до конца недели ввести в эксплуатацию систему, отслеживающую передвижения граждан. Она позволит выявлять тех, кто нарушает карантин.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России подтверждено 302 новых случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. В Москве зафиксировано большинство из них – 212 случаев. Число заразившихся во всем мире, по сведениям на 30 марта, составило более 722 тысяч человек.