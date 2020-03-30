Экс-футболист "Спартака" Промес нарушил условия карантина

Полузащитник амстердамского "Аякса" Квинси Промес, ранее выступавший за московский "Спартак", нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за угрозы распространения коронавируса. Руководство клуба заявило, что разберется с футболистом.

Промес вместе с друзьями принял участие в дворовом футбольном матче в Амстердаме. Видео с 28-летним игроком появилось в социальных сетях. Вместе с ним был замечен и игрок "Гронингена" Дайшон Редан.

Kom langs dit filmpje op Snapchat. Hoe lekker vind je zelf dat het gaat @QPromes? 🙃 #QuarantaineSquad pic.twitter.com/1kut3xSwpi — Lars (@LarsJesse94) March 29, 2020

Как сообщает vtbl.nl, представители "Аякса" уже заявили, что обсудят поведение Квинси, однако оставят это дело внутри клуба.

Напомним, что Квинси Промес в составе московского "Спартака" стал чемпионом России в сезоне-2016/17.