ЦБ в нерабочую неделю предоставит банкам краткосрочные займы на 1 трлн рублей

Банк России 31 марта предоставит банкам 500 млрд руб. на шесть дней через аукцион репо "тонкой настройки". Один такой аукцион на 500 млрд руб. состоялся 30 марта, банки использовали весь лимит, спрос составил 734 млрд руб. под 6% годовых.

ЦБ проводит операции репо, это форма кредитования банков под залог ценных бумаг: ЦБ покупает у банков бумаги, а банки через оговоренный срок выкупают бумаги обратно.

ЦБ не проводит аукционы репо при профиците рублевой ликвидности. Банки сейчас не испытывают нехватки ликвидности, они имеют более 3 трлн руб. Но ЦБ проводит аукционы репо "тонкой настройки" при необходимости резко и быстро увеличить предложение рублевой ликвидности.

ЦБ решил провести аукционы репо в связи с нерабочей неделей (с 30 марта по 3 апреля) и увеличить возможности банков по управлению собственной ликвидностью и сохранению ставок денежного рынка близко к уровню ключевой ставки.

ЦБ уже проводил аукционы "тонкой настройки" 19 марта — депозитный и репо аукционы. Лимит по каждому аукциону составил 500 млрд руб. Банки привлекли на депозитном аукционе 445 млрд руб., на аукционе репо — 50% лимита.