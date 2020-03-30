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МЧС 38 минут назад

30 марта 202018:17

Курганские спасатели спасли жизнь провалившейся под лед собаке. Видео

В Кургане спасатели вытащили собаку, провалившуюся под лед. Несчастное животное с трудом держало нос над водой и отчаянно скулило из последних сил.

 

Спасатель в защитном костюме, страхуемый своими коллегами, вошел в воду, ломая лед, схватил тонущего зверя и вытащил его на берег. Дрожащая от холода собака с трудом держалась на ногах, однако довольно быстро пришла в себя.

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