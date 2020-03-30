В Telegram появилась группировка чатов и каналов

У пользователей мессенджера Telegram появилась возможность группировать чаты и каналы. По папкам, например, можно распределить чаты для обсуждения вопросов по работе, учебы, семьи или личных бесед.

"Многие из наших пользователей полагаются на Telegram в своей работе и учебе, особенно в последние недели, - сказано в блоге компании. - Чтобы вы могли справиться с выросшим потоком сообщений и не пропустить важные, мы вводим папки для чатов".

Пример папок - Work, Undread, Personal

Чтобы включить новую функцию, нужно задержать палец на вкладке "Чаты" в нижнем меню и выбрать "Добавить папку". В собственные папки можно добавлять любое количество контактов, не контактов, групп, каналов и ботов. При желании, некоторые типы чатов можно исключить (например, без уведомлений, прочитанные или архивированные).

Закрепленные чаты в папке

В каждой папке можно закрепить наверху неограниченное количество чатов. Также любой чат можно скрыть, отправив его в архив. Если от него придет уведомление о новом сообщении, он снова появится в списках чатов. Если же уведомления выключены, диалог останется в архиве.

Папки на компьютерах

Новая функция доступна в приложении Telegram как для мобильных устройств, так и компьютеров. Папки между ними синхронизируются автоматически. На смартфонах папки отображаются в верхнем меню, а переключаться между ними можно свайпами влево-вправо, на десктопах - на боковой панели.

Помимо этого, для каналов с тысячью подписчиков и более разработчики добавили возможность просмотра статистики. Администраторы могут получить данные о росте канала или эффективности постов.