"КАМАЗ" начал выпуск противоэпидемических костюмов

Производство противоэпидемических костюмов открыли на "КАМАЗе". Средства защиты будут предназначены для медицинских сотрудников предприятия.

Комплект включает — халат, брюки, фартук, нарукавники, бахилы и шлем, сообщает ГТРК "Татарстан". Костюм одноразовый, рассчитанный на два часа носки, затем он утилизируется.

Под новое производство на автозаводе переоборудовали цех, ранее занимавшийся мягкой обивкой салонов. За довольно короткий срок были сделаны опытные образцы, они прошли тестирование на сотрудниках санатория в Челнах. Учтенные замечания легли в основу серийного производства. Процесс уже запущен.

Ближайший заказ — четыре тысячи защитных комплектов.