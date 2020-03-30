Путин присвоил звание Героя комдиву Башкирской кавалерийской дивизии

Посмертно присвоил звание Героя России генерал-майору Мингалею Шаймуратову глава российского государства президент России Владимир Путин. Шамуратов был командиром Башкирской кавалерийской дивизии. Он погиб в боях с немецкими захватчиками под нынешним луганским Дебальцевым 23 февраля 1943 года во время рейда дивизии по тылам противника. Указ о награждении опубликован на сайте правовой информации.

Генерал-майор был награжден орденом Красной Звезды в 1943 году посмертно, напоминает ТАСС. Бюст генерала установлен на Аллее славы в Парке Победы Уфы в мае 2010 года. А в сентябре 2015 года комдиву открыт конный памятник в его родной деревне Шаймуратово в Кармаскалинском районе Башкирии, которая названа в его честь. В 1899 году, когда родился будущий комдив-герой, деревня носила название Биштяки.

Звание Героя России Мингелаю Шаймуратову президент присвоил за проявленные во время Великой Отечественной войны мужество и героизм.

За годы войны возглавляемая Шаймуратовым 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч километров. 78 воинов дивизии стали Героями Советского Союза и пятеро — полными кавалерами Ордена Славы. Теперь в год 75-летия Победы в войне Героем России стал и ее комдив.