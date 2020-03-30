Чемпион WBO Сондерс поплатился за шуточный призыв к домашнему насилию

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Билли Джо Сондерс, выступающий во втором среднем весе, временно отстранен от проведения боев. Британский боксерский совет по контролю приостановил его лицензию.

Как сообщает Sky Sports, британский боксер опубликовал видео в Instagram, в котором объяснял, как бить жен и подруг во время карантина, когда заканчивается терпение. Шутка спортсмена не понравилась его подписчикам. Позже Сондерс извинился, но это не спасло его от лишения лицензии.

В профессиональной карьере 30-летний боксер провел 29 поединков, ни разу не уступив соперникам. В 14 боях он одержал победу нокаутом.