Польская PGNiG заявила о победе над "Газпромом" в суде

Польская PGNIG выиграла дело о цене на газ против "Газпрома", поэтому теперь российская госкомпания должна вернуть ей 1,5 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.

Отмечается, что решение было принято на основании контракта о поставках газа польской стороне из РФ от сентября 1996 года, поэтому суд постановил связать цену с рыночными показателями.

В польской компании также подчеркнули, что изменение формулы расчета цены улучшит "условия ведения торговой деятельности" для PGNiG.

Решение стокгольмского суда коснется поставок российского газа в Польшу с 1 января 2014 года, когда PGNiG подала требование об изменении цены на газ.

Именно это, как отметили в PGNiG, позволит компании получить разницу в цене в размере 1,5 миллиарда долларов.