30 марта 202019:53 Евгения Ефимова

Неандертальцы регулярно лакомились морепродуктами. Почему это важно?

Неандертальцы, жившие на территории современной Португалии во время последней ледниковой эпохи, питались большим количеством морепродуктов, а также мясом и кедровыми орехами. К такому выводу пришла группа учёных, работавших под руководством археолога Жуана Зильяна (Joao Zilho) из Университета Барселоны.

Специалисты получили первое надёжное доказательство того, что наши "двоюродные братья" (по крайней мере, некоторые их группы) регулярно питались рыбой, моллюсками, крабами и угрями. Это, в свою очередь, указывает на то, что их поведение в этом отношении не так уж сильно отличалось от поведения ранних представителей Homo sapiens.

Важное открытие было сделано в месте Фигейра-Брава, расположенном на атлантическом побережье Португалии. Специалисты обнаружили здесь неандертальские мусорные кучи, которые археологи называют кьёккенмединги. В них были найдены кости самых разных животных и раковины моллюсков. Радиоуглеродный анализ показал, что неандертальцы расправились с этими животными 86-106 тысяч лет назад.

Также специалисты выяснили, что в меню неандертальцев были рыба, тюлени, дельфины, морские птицы и такие животные, как олени, лошади и дикие козлы. Исследователи назвали такой рацион сёрф-энд-тёрф (surf and turf) — сочетание рыбных и мясных продуктов в одном блюде.

Антропологи получают всё больше свидетельств в пользу того, что поведение неандертальцев не так уж отличалось от поведения ранних представителей Homo sapiens.
Фото Jose Paulo Ruas Joo Zilho.

Учёные не первый год спорят о том, употребляли ли неандертальцы в пищу дары моря или нет. Дело в том, что у них не было надёжных доказательств этого факта.

Так, в 2008 году палеоантрополог Крис Стрингер (Chris Stringer) и его коллеги представили миру свидетельства того, что неандертальцы, обитавшие в двух пещерах на Гибралтаре, питались морепродуктами. Но вскоре другие научные группы высказали критические замечания, касающиеся данной работы, и выдвинули предположение, что такое поведение, вероятно, было редким. В то же время наши прямые предки, которые обитали в Южной Африке в тот же период (речь идёт о среднем плейстоцене), оставили после себя намного больше следов былых пиршеств морскими гадами.

Морепродукты составляли половину рациона неандертальцев, живших на территории современной Португалии.
Фото Mariana Nabais Joo Zilho.

Большинство учёных сегодня придерживаются точки зрения, что только Homo sapiens регулярно питались обитателями морей и океанов. В меню же неандертальцев дары моря появлялись лишь эпизодически.

Почему же так важно разобраться с морской составляющей рациона наших "двоюродных братьев"? Некоторые антропологи считают, что жирные кислоты, которые содержатся в морепродуктах, стимулировали развитие мозга и улучшали когнитивные способности наших предков. Если это действительно так, то такое питание являлось преимуществом не только для наших прямых предков, но и для неандертальцев.

"Если распространённое потребление морских ресурсов сыграло важную роль в развитии когнитивных навыков, то оно повлияло на всё человечество, включая неандертальцев, а не только на население Африки, которое позже распространилось [по всему земному шару] ", — отметил Зильян.

По словам учёных, изучавших место Фигейра-Брава, они нашли первое надёжное свидетельство того, что неандертальцы в течение многих тысячелетий регулярно потребляли морепродукты (по крайней мере в прибрежной части Иберийского полуострова).

Что же касается того, почему подобные мусорные кучи не были найдены в других местах, Зильян и его коллеги предполагают, что древние стоянки были попросту смыты океаном, когда его уровень поднялся в конце последней ледниковой эпохи.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science.

Ранее авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об исследовании, в ходе которого выяснилось, что неандертальцы добывали раковины моллюсков со дна моря. Писали мы и о том, что неандертальцы знали толк в медицине и создавали украшения.

Текст: Вести.Наука

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