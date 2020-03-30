Москва самоизолировалась, регионы подтягиваются: страна в режиме повышенной готовности

На данный момент число заболевших коронавирусом COVID-19 в России — 1836. За последние сутки выявлено 302 новых случая, один человек умер. Две трети инфицированных зарегистрированы в столице. Проработать вопрос об ограничительных мерах по московскому образцу теперь должны главы всех регионов. Об этом сегодня, 30 марта, заявил премьер Михаил Мишустин. К этому моменту режим обязательной самоизоляции ввели уже полтора десятка областей и республик.

Невиданное для понедельника зрелище — пустой Большой Москворецкий мост. Ни души на Васильевском спуске. Никто не гуляет вокруг собора Василия Блаженного. Редкие машины видны на подъеме к ГУМу и Варварке. Пустует и самый популярный парк последних лет "Зарядье" — закрыт на карантин. Москва и вся страна ушли в самоизоляцию — беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом.

Самый большой город Европы действительно сегодня заметно опустел. С одобрением смотрит на безлюдную Пушкинскую площадь Пушкин, когда-то переживший в самоизоляции эпидемию холеры. Пустуют качели на Триумфальной площади, а обычно к ним очередь. На улицах — почти никого. К опыту столицы должны приглядеться и другие города, подчеркивает глава правительства на многочисленных совещаниях, посвященных борьбе с коронавирусом.

"Указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом. Но речь идет, прежде всего, о новых мерах, которые касаются необходимости оставаться дома. Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами, доехать до работы, если она не приостановлена этими указами и по другим действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", — заявил Михаил Мишустин.

Вслед за столицей начинают самоизолироваться города, области и республики. В Нижнем Новгороде на самой людной Рождественской улице никого. Закрыты кафе и бары. Работают только продуктовые магазины.

В Калининграде некоторые торговые точки уже нанесли разметку, чтобы в очереди люди стояли не ближе метра друг от друга. В Грозном ограничен въезд транспорта и людей — исключение только для продуктовых фур.

В Вологде выходят из дома только по важным причинам.

Карты пробок российских городов сегодня позеленели. Мировой опыт показывает, что самоизоляция — единственный способ справиться с инфекцией.

Хватает и несознательных горожан, а, значит, решение одно — дома должны сидеть все, у кого выходная неделя.

"По Москве мы видим около 20 процентов граждан, которые прохладно восприняли эти меры. Поэтому после консультации с руководством страны были приняты дополнительно решения по переводу на домашний режим самоизоляции не только групп риска, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве или в работе органов власти, других организаций, медицинских учреждений. Мы будем с каждым днем все жестче и жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижение граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тех, кто не понимает слова, наказывать будут рублем. Поправки о штрафах за нарушение карантина, предложенные сегодня правительством, Госдума планирует рассмотреть завтра, 31 марта. Строгость оправдана, ведь все чаще заражаются те, кто из страны и не выезжал.

"География расширяется. Хочу отметить, что больше 25 процентов — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Подготовка больничных мест сейчас задача номер один. В ближайшем резерве есть сто тысяч коек. Только в Москве еще две больницы будут заниматься исключительно случаями коронавируса. Привлекут и частные клиники, а в медицинских ВУЗах фактически объявлена санитарная мобилизация.

"Мы также приняли решение о привлечении медицинских работников, тех, которые завершают свое образование в медицинских ВУЗах и учреждениях среднего образовательного звена, в том числе врачей-ординаторов и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре. Мы можем мобилизовать дополнительно более сорока тысяч медработников для сети", — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Потребности регионов в дополнительных палатах и аппаратуре уже известны. Финансирование началось.

"Мы сегодня выделим дотацию в размере 33,4 миллиарда рублей 77 регионам, и средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их медицинским оборудованием", — отметил Михаил Мишустин.

Отдельная ежедневная работа правительства — помощь малому и среднему бизнесу. Без клиентов фактически перестали работать целые отрасли.

"Готовим меры поддержки организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе, а также у предпринимателей, которые занимаются общественным питанием. Кроме того, в списке организации дополнительного образования негосударственные образовательные учреждения и, конечно, вся сфера бытовых услуг — химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские", — пояснил Мишустин.

На беспроцентные кредиты для выплаты зарплат системообразующими банками зарезервировано 120 миллиардов рублей. Также для небольших компаний введен мораторий на начисление штрафов и процедур банкротства.