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Коронавирус 5 минут назад

30 марта 202021:17 Алексей Конопко

С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

С такими людьми надо расставаться: безалаберное поведение на карантине

Госдума уже 31 марта готовится рассмотреть ужесточение наказания за нарушение правил самоизоляции. В Крыму возбуждено первое дело против врача, вернувшегося из-за границы, заразившего своих пациентов. Отели Сочи сейчас аннулируют бронирования: слишком многие решили, что карантин — это время для отпуска. Жители Екатеринбурга минувшие выходные использовали для массовых пикников. А в Коми коронавирусом COVID-19 заразились пациенты от врача, который скрыл свою заграничную поездку.

- Вы в гостиницу или куда?

- В частный сектор!

- А вы знаете о распоряжении губернатора? – спрашивают у группы людей в Краснодарском крае.

- И что нам, возвращаться назад?!

Парки, скверы и набережные закрыты. Прямо по перрону вокзала Сочи возят каталки реанимации. Но туристов, которые очень хотят отдыхать, это не пугает. "Эти русские" поразили даже журналистов France24.

"Лично я считаю, что это обычное нетипичное ОРВИ, которым нужно, чтобы все переболели, — заявляет французским журналистам женщина — "знаток" медицины. — И выработался иммунитет. Рано или поздно все переболеют этим коронавирусом! И эта паника — она ни к чему!"

"Будет очень жесткое патрулирование и полицией, и казачеством, и общественными дружинами. То есть, давайте спасем сами себя", — призывает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Красивые кадры, белоснежное оборудование — в рекламе частной клиники Ялты все по законам жанра. Правда, владельцы — семейная пара, вернувшись из Эмиратов, о мерах предосторожности даже не вспомнили. В итоге от них заразился врач, а, может быть, и все его пациенты.

"Всем нарушившим режим самоизоляции обеспечить помещения в обсерваторах принудительно, — распоряжается глава Республики Крым Сергей Аксенов. — И если выяснится, что кто-то заразился, однозначно должно быть уголовное дело".

В Сыктывкаре, где даже плановые госпитализации приходится отменять, подозревают сразу 15 новых случаев COVID-19. Вся Эжвинская больница на жестком карантине.

"Мы лежим тут, у нас взяли и отправили на проверку тесты, — рассказывает пациентка больницы, контактировавшая с заболевшими. — Но мы все боимся. Зараженных увезли в инфекционку".

Первые заболевшие, как и в Крыму, лечились у вернувшегося с отдыха врача.

"Сейчас самое главное — не допустить контактов больных или потенциально больных с остальным населением. Потенциально больными могут быть все, прибывшие из-за рубежа, начиная с 1 марта 2020 года", подчеркивает министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин.

А в Башкирии и глава Ермолаевского сельсовета собственной персоной, хотя на фото он еще и не загоревший, вернулся из Доминиканы. И молча вышел на работу.

"Что сказать, — отмечает глава Башкирии Радий Хабиров. — Это отвратительное, негодяйское поведение. С такими людьми, конечно, надо расставаться".

Но даже скрыть свое пляжное прошлое догадываются не все. Анастасия Бушуева из Екатеринбурга так и вовсе похвасталась. И долг перед обществом на этом сочла выполненным.

"Все потому, что вылетели из Таиланда на день раньше того, как там объявили карантин!" – рассказала женщина о своей "удаче".

Блогера без труда нашла полиция, карантин теперь она проведет за железной дверью. Но сколько еще таких самоизолировавшихся от здравого смысла, сказать невозможно. И это еще один повод ,чтобы оставаться дома.

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