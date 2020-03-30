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Коронавирус 4 минуты назад

30 марта 202021:13 Сергей Пашков

Штрафы, квадрокоптеры и закрытые синагоги: как Израиль сдерживает коронавирус

Штрафы до 600 евро — в Испании, до 5000 евро — в Италии, до 1000 долларов — в Калифорнии, а в Индии и Аргентине — до трех лет тюрьмы. Правительства охваченных пандемией стран используют все меньше слов и все больше цифр в борьбе с нарушителями карантина. Наиболее жестким игроком остается Израиль, города которого патрулирует армия, а дроны и камеры знают нарушителей в лицо. 

С утра на израильских трассах — патрули. Выезжать можно лишь на работу тем немногим, чья деятельность считается общественно необходимой. Можно в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами и, пожалуй, все. Прогулки ограничены ста метрами возле дома при обязательной дистанции. Нарушителей ждет внушительный штраф.

"Ты уехал без причины далеко от дома. Я должен выписать тебе штраф в пять тысяч шекелей", — хасид-нарушитель заплатит почти полторы тысячи долларов, как и те, кто собрался на улице группой, превышающей десять человек, кто посадил в частный автомобиль двух и более пассажиров, кто, увлекшись прогулкой, вышел за разрешенные сто метров. Квитанции штрафов распечатывают прямо в патрульных машинах.

По отдельной статье заводят дела на распространителей ложной информации.

"Более тридцати уголовных дел открыто против людей, которые занимаются распространением фейк-ньюс, ложной информации", — рассказал представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

В воздух подняты беспилотники. Камеры, установленные на квадрокоптерах, ищут нарушителей, и на место сразу высылается наряд полиции. 

"Наци! Шиксэ!" — кричат обитатели ортодоксального иерусалимского квартала Меа Шеарим своим же соплеменникам, полицейским и военным, закрывающим религиозные училища иешивы, прерывающим молитвенные собрания, разгоняющим по домам беспечных гуляющих. Но стражи порядка действуют уверенно и жестко. 

"Ты сейчас участвовал в сборище, превышающем десять человек. Я выписываю тебе штраф в 5000 шекелей по распоряжению Минздрава", — полицейские Ашдода, разогнав по домам молившихся, заваривают дверь синагоги, чей ребе решил не подчиняться общим правилам. Все синагоги, мечети, христианские храмы Святой земли сегодня закрыты. В старом городе Иерусалима это указание соблюдается всеми. Здесь нет ни одного туриста и паломника, а у местных торговцев — ни одного покупателя.

Жесткость мер, по мнению властей, пока позволяет сдерживать распространение болезни. В стране всего четыре с половиной тысяч заразившихся, шестнадцать умерших и не более ста тяжелых больных коронавирусом COVID-19. Еще около ста тысяч израильтян с сегодняшнего дня на домашнем карантине, включая премьер-министра. Биньямин Нетаньяху заявил о самоизоляции. Тест его советницы, как раз по связям с ортодоксальными общинами, дал положительный результат на COVID19. 

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