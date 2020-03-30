Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из «Роснефти» заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель. И если многим до недавнего времени казалось, что это невозможно, то сейчас американские сланцевики вполне могут так и сделать. Согласно данным Reuters, безубыточные цены на нефть американских сланцевых месторождений колеблются в диапазоне от $39 до $48 за баррель. WTI торгуется ниже $25 за баррель.

Средняя цена безубыточности на сланцевых структурах SCOOP/STACK в Оклахоме составляет $48 за баррель. Удивительно, но цена на нефть Пермского месторождения одна из самых низких — $40 за баррель. Самые низкие цены отмечаются в бассейне Дэлавэр в Техасе.

На первый взгляд кажется, что эти средние показатели не дают повода для оптимизма отрасли, которая сильно пострадала от идеального шторма низкого спроса и резкого роста предложения. Тем не менее, стоит отметить, что эти цифры являются средними значениями. Они вполне способны покрыть цены безубыточности. Согласно данным ФРС Далласа, в прошлом году средняя цена безубыточности в Пермском месторождении составила всего $23 за баррель.

Похоже, что чтобы пережить кризис понадобится сочетание удачи с масштабом и размером, Закон Райта. Проблема в том, что в конечном итоге удаче приходит конец, как и добыче нефти из скважин — чем быстрее удастся начать добычу, тем быстрее она закончится. Опыт в этой сфере деятельности подсказывает, что необходимо повышать производительность и эффективность.

А что насчет размера?

Чем больше размер компании, тем больше у нее возможностей для сокращения операционных расходов (ежедневных расходов, связанных с ведением любого бизнеса). Компании могут снизить эти расходы, попросив поставщиков снизить цены, что уже сделали некоторые сланцевики, потребовав значительную скидку — аж до 25%.

Эта стратегия и была применена во время последнего кризиса цен на нефть. В то время сланцевые производители говорили о повышении эффективности и строгом контроле над расходами. Тем не менее, большая часть помощи поступила от поставщиков нефтяных услуг. Они резко снизили цены на свои продукты и услуги, чтобы выжить во время кризиса, помогая и выживанию своих клиентов. В результате отрасль нефтесервисных услуг страдала дольше, чем компании по разведке и добыче.

Кроме того, что была повышена эффективность, упали цены безубыточности из-за снижения операционных расходов. Теперь их надо сократить: компании уже ограничивают деловую активность, снижая число пробуренных скважин. Это один из саморегулируемых механизмов отрасли. Меньше новых пробуренных скважин, меньше и рост добычи. И это длится до тех пор, пока он не остановится и добыча начнет сокращаться. И это может произойти совсем скоро.

Американские сланцевики получили заслуженное признание за то, что изменили соотношение сил на мировом рынке нефти и снизили свои расходы до уровня кризиса 2014-2016 гг.

Тем не менее, поклонники сланцевой нефтедобычи часто забывают, что у операционных расходов есть предел и что компании по разведке и добыче могут запросить скидки у поставщика нефтяных услуг. Как только эти скидки будут получены, а эксплуатационные расходы достигнут максимума, компании по разведке и добыче останутся сами по себе. И мелкие независимые компании и крупные сланцевые игроки не смогут маневрировать в текущей ситуации со спросом и предложением.

Вопрос, которым задаются многие: повторит ли сектор сланцевой нефтедобычи подвиг прошлого кризиса? Сможет ли он снизить расходы, выжить и наслаждаться меньшей ценой безубыточности и более высокой прибылью, когда кризис закончится? Возможно. Если бы нынешний кризис был связан только с избыточным предложением. К сожалению, сейчас не тот случай. Сейчас отрасль пытается пройти через то, что все больше напоминает крупнейший спад спроса в истории рынка нефти.

Кроме того, возможности для дальнейшего снижения цен безубыточности еще более ограничены, чем это было 5 лет назад. Нельзя бесконечно проводить инновации. Нельзя снижать цену безубыточности до нуля. Более того, в некоторых частях цена безубыточности может быть повышена, а не понижена.

Сланцевые формации неоднородны. В некоторых частях месторождений нефть извлекается легче и дешевле, чем в других частях. Однако ряд подобных мест уже исчерпан. В итоге операторы скважин уйдут на более дорогостоящие участки.

Благодаря технологическим достижениям появилось больше возможностей для повышения эффективности добычи нефти из сланцевых месторождений. Улучшенная эффективность позволит снизить цену безубыточности. Для тех, кто пережил кризис, что все больше людей называют беспрецедентным.