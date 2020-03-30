Карантин с пользой: жительница Миасса каждый день моет свой подъезд

Сидя на карантине южноуральцы стараются с пользой проводить время. Одни продолжают ремонт жилья своими руками, другие погрузились в воспитание детей, а жительница Миасса объявила войну вирусам и паразитам в своем подъезде.

Мастер по химчистке автомобилей и ковров из Миасса решила направить свои навыки на общественные территории. Катерина теперь каждый день моет свой подъезд.

Как рассказала сама Екатерина: "Я не блогер и не пиар-менеджер, я мастер по химчистке авто и ковров против вирусов и паразитов. Объявили карантин – сижу дома. Но, у меня дом старенький, четыре этажа, в моем подъезде живут бабушки и дедушки, которым за 80 лет. И они больше всего подвержены заболеванию! В первую очередь обрабатываю перила, без хлорки. Моющего средства совсем немного, потом не нужно смывать".

Дальше Катерина раствором обрабатывает пол, и после уборки оставляет у каждой квартиры тряпку, пропитанную именно этим раствором. Никакой хлорки, чтобы без запаха. Эта смесь безопасна, объясняет специалист по уборке.

Может быть, передает ГТРК "Южный Урал", примеру Екатерины последуют другие жители Челябинской области.