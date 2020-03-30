Monsanto и BASF знали, что их продукция нанесет ущерб американским фермам

Американский сельскохозяйственный гигант Monsanto и немецкая химическая корпорация BASF годами понимали, что их план по внедрению новых видов семян и химикатов может привести к нанесению вреда фермам в США, свидетельствуют внутренние документы, с которыми ознакомились в издании The Guardian.

Риски преуменьшались, даже когда производители планировали получать прибыль от фермеров, которые будут покупать новые семена Monsanto для того, чтобы избежать ущерба, согласно документам, раскрытым во время недавнего успешного судебного процесса на 265 миллионов долларов США, возбужденного против обеих компаний фермером из Миссури.

Документы, некоторые из которых датируются более чем десятилетием, также показывают, как Monsanto выступила против тестирования продуктов другой стороной, чтобы ограничить раскрытие данных, которые могли побеспокоить регуляторов.

И в некоторых внутренних электронных письмах BASF сотрудники, похоже, шутят о том, чтобы делиться "наукой вуду" и надеяться остаться "вне тюрьмы".

Новая система выращивания культур, разработанная Monsanto и BASF, создавалась с учетом того факта, что миллионы акров сельскохозяйственных угодий США страдают от нового вида сорняков, устойчивыми к современным пестицидам. Сотрудничество между двумя компаниями было построено вокруг другого гербицида под названием дикамба.

Дикамба использовалась с 1960-х годов, но традиционно использовалась экономно, а не для выращивания сельскохозяйственных культур, потому что у нее есть опыт улетучивания — отход от места распыления — особенно в теплые месяцы роста. По мере движения он может повредить или убить растения, с которыми он контактирует.

Новая система, продвигаемая Monsanto и BASF, также предоставляет фермерам генно-инженерно-устойчивые к дикамбе соевые бобы и хлопок, которые можно опрыскивать непосредственно дикамбой. Сорняки на полях погибают, а посевы — нет.

Эксперты сообщили Monsanto, что фермеры, скорее всего, распыляют старые летучие версии дикамбы на новые, устойчивые к дикамбе зерновые культуры, и даже новые версии все еще могут быть достаточно летучими, чтобы отойти от специальных полей для хлопка и сои на посевы, выращиваемые на других фермах.

Важно отметить, что в соответствии с системой, разработанной Monsanto и BASF, только фермеры, покупающие устойчивые к дикамбе семена хлопка и сои Monsanto, будут защищены от повреждений, вызванных дикамбой. Другие фермеры, выращивающие хлопок и сою, а также фермеры, выращивающие все, от пшеницы до арбузов, будут подвергаться риску от дрейфа дикамбы.

Согласно оценкам промышленности, в настоящее время дикамба повредила несколько миллионов акров сельскохозяйственных культур. И более 100 американских фермеров участвуют в судебных разбирательствах в федеральном суде, утверждая, что сотрудничество Monsanto и BASF создало "дефектную" систему сельскохозяйственных культур, которая повредила садам и полям органических и неорганических ферм во многих штатах США.