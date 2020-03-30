Microsoft представила подписку на "сервисы для жизни"

Компания Microsoft объявила о ребрендинге сервиса Office 365. Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.

Microsoft 365 - это "подписки с новыми сервисами для жизни, помогающими эффективно использовать время, оставаться на связи с близкими и защищать данные", сообщили Вестям.Ru в пресс-службе. Новые возможности подписок дополнят уже имевшиеся в Office 365 (приложения Office для ПК, 1 TB на человека в облаке OneDrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, инструменты для защиты от вирусов и фишинговых атак).

В рамках Microsoft 365 предлагаются две подписки: индивидуальная Personal ($6,99 в США, или около 560 рублей по текущему курсу) на одного пользователя и семейная Family ($9,99, ~800 рублей) до 6 человек. Оба вида можно будет оформить с 21 апреля, однако действующие подписчики Office 365 начнут получать доступ к новым функциям Office начиная с этой недели.

К новым возможностям подписок относится приложение Family Safety для обеспечения безопасности семьи. Благодаря ему пользователи могут обмениваться между собой геолокацией, получать уведомления, когда родственники покидают дом, школу или работу, а также настраивать экранное время для Windows-компьютеров, устройств с Android и игровых консолей Xbox. Помимо этого, с помощью Family Safety можно будет ограничить показ контента, который не соответствует возрасту ребенка.

Новые функции коммуникационного сервиса Microsoft Teams позволят членам семьи переписываться, общаться по видеосвязи, обмениваться фотографиями и списками дел внутри одного приложения. В Word появится улучшенный режим Editor - он поможет исправить ошибки в написании, расставить знаки препинания, найти повторяющиеся слова и заменить их на синонимы, перефразировать текст, а также проверить его на плагиат.

В PowerPoint новые подписки Microsoft 365 привнесут функцию Presenter Coach на основе искусственного интеллекта - она предупредит докладчика, когда тот говорит слишком быстро, монотонно или употребляет слова-паразиты.

В Excel добавят функцию Money для управления личными финансами (данные о транзакциях можно будет автоматически импортировать из банковского аккаунта - скорее всего, только в США) и новые типы данных по более чем 100 темам (от еды и фильмов до мест и химии). Веб-версия Outlook получит календарь, в котором объединены личные и рабочие встречи - так пользователям будет проще понять объем своей общей нагрузки. О других возможностях Microsoft 365 можно узнать на сайте компании.