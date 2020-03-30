Поединок между Усиком и Чисорой перенесен на неопределенный срок

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который должен был состояться 23 мая в Великобритании, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт промоутерской компании Matchroom.

Напомним, что ранее поединок украинского и британского боксеров уже переносился из-за травмы представителя Украины. Отметим, что победитель этого боя получит возможность сразиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, что поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 4 июля.