В Москву будут прилетать не более 500 человек в сутки

Поток авиапассажиров, прибывающих в Россию, сократился до полутысячи в сутки. В Москву прилетают теперь только в аэропорт Шереметьево. Здесь на прием рейсов из-за границы работает терминал F. Аэропорты в регионах могут принимать не более двух сотен пассажиров в сутки, отмечает Росавиация.

Но график вывоза россиян из иностранных государств может быть дополнен по решению российского правительства, сообщает со ссылкой на авиационное ведомство "Интерфакс".

О сокращении числа рейсов в Россию с 31 марта для вывоза российских граждан из других стран заявил министр транспорта Евгений Дитрих после заседания правительственного штаба по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Сокращение въездного потока вызвано требованием максимально полной, внимательной и подробной работой со всеми въезжающими.

За последние 10 дней, по данным Росавиации, в Россию вернулись 155 тысяч 866 граждан. Из них 14 тысяч 948 человек прилетели из стран, с которыми авиасообщение уже прекращено или существенно ограничено. Только 29 марта 66 чартерными рейсами было вывезено 8 тысяч 124 россиянина.

Россияне возвращаются из стран, охваченных пандемией коронавируса COVID-19. Сейчас лидером по числу подтвержденных случаев заражения стали США, на втором месте Италия. Здесь число заразившихся коронавирусом превысило по 100 тысяч человек. Это больше чем в Китае, где эпидемию удалось остановить после чуть более 80-тысячного рубежа.