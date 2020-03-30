Мошенники под видом охраны требуют у пожилых взятки за нарушение карантина

Мошенники не дремлют даже тогда, когда в столице объявлен режим самоизоляции. Пенсионерка стала жертвой лже-охранников, которые под предлогом нарушения карантина выманили у нее некоторую сумму денег.

О случившемся сообщает "360". Инцидент произошел в Останкинском районе Москвы. Двое в форме охранников подошли к пенсионерке и сказали, что та нарушает карантин. Женщине предложили заплатить тысячу рублей за молчание, в противном случае пригрозили вызвать полицию. Пенсионерка согласилась отдать деньги.

Дочь пострадавшей обратилась с заявлением в полицию. Факт мошенничества подтвердили свидетели случившегося. Они рассказали, что мужчины были одеты в черную форму с надписью "Охрана".

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения и разыскивают мошенников.

С 30 марта в Москве, Московской области и во многих регионах России введен режим самоизоляции. Людям, которые находятся на карантине, вовсе запрещено покидать дома. Нарушителям грозят штрафы.