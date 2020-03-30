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Коронавирус 23 минуты назад

30 марта 202022:25

Денис Глушаков объяснил, почему не боится коронавируса

Instagram / Denis Glushakov

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков признался, что не боится заболеть коронавирусом, однако всем посоветовал сидеть дома и соблюдать карантин. Также он рассказал, что употребляет в пищу, чтобы не заразиться COVID-19.

"Я никуда не выхожу, все соблюдаю. Не боюсь заболеть, потому что ем чеснок. Другим советую сидеть дома и выполнять указания президента", – цитирует футболиста Чемпионат.com.

Ранее Глушаков заявил, что перед самоизоляцией он проехался по кавказским горам, чтобы надышаться чистым воздухом.

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