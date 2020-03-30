Вести.net: "Яндекс" разработал индекс самоизоляции

"Яндекс" разработал специализированный индекс самоизоляции. Сейчас данные можно посмотреть по самым крупным городам, в которых проживает более 1 млн человек и строится подсчет на основе открытых безличных данных, полученных из приложений компании. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают изоляцию, от нуля - это когда на улицах много людей, до пяти - когда все сидят дома. Все показатели сводятся к одной шкале, в которой ноль соответствует уровню часа пик в будний день, а пять показателю, который обычно бывает глубокой ночью. В "Яндексе" сообщают, что данные будут обновляться каждый день, в скором времени индекс будет рассчитываться и для городов с населением и для городов от 50 тысяч человек. Ну и как показывает статистика, люди стали больше сидеть дома, в частности, в навигаторе "Яндекса" строится меньше маршрутов, а это значит, что люди стали меньше ездить в офисы или по делам. При этом значительно больше времени они стали проводить в "Яндекс.Эфире", "Дзене" и на "Кинопоиске".

Розничные сети операторов скорее всего продолжат работу во время карантина. Газета "Ведомости" сообщает, что министр связи Максут Шадаев направил губернаторам письмо с рекомендациями не распространять нерабочие дни на операторов связи и их салоны, где можно приобрести смартфон. При этом электроника, компьютерное и оптическое оборудование не вошли в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, опубликованный на сайте Правительства. А вот курьеры и сервисы доставки еды продолжат работу после введения режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.

Также Министерство труда России выпустило дополнение к ранее опубликованным рекомендациям. В нем отдельно отмечено, что ИТ-компании относятся к непрерывно действующим организациям. То есть на объявленной нерабочей неделе российские бренды, связанные с информационными технологиями, продолжат свою работу. В основном это решение связано с тем, что самая большая нагрузка сейчас легла на интернет и мобильную связь и, соответственно, на компании, которые обеспечивают стабильную работу сайтов и сервисов коммуникации, видеоконференции, чаты и рабочие места.

Microsoft например рапортует, что нагрузка на облачные сервисы из-за пандемии COVID-19 выросла на 775%, речь идет о странах и регионах, где рекомендовали соблюдать самоизоляцию. Так количество одновременных пользователей Windows Virtual Desktop выросло в три раза, а показатели Microsoft Teams, Xbox Game Pass, Xbox Live и Mixer достигли рекордных значений. В связи с этим компании временно отключили возможность менять изображение в профилях пользователей, клубах и клубные фоны в Xbox Live. Уже загруженные изображения будут работать как прежде, кроме того, Microsoft ведет переговоры с издателями игр о том, чтобы раскатывать крупные обновления для игр в часы наименьшей нагрузки.