На производство аппаратов ИВЛ брошены крупнейшие автоконцерны и корпорации

Во всем мире дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких, так называемых ИВЛ. На их производство бросают автоконцерны, научные лаборатории и даже военные корпорации. Как справляются с нехваткой?

Наперегонки со смертью в Британии работают инженеры "Формулы-1". А команда Mercedes уже отчиталась — меньше чем за неделю специалистам удалось создать новый вариант дыхательного аппарата. Клинические испытания — в лондонских больницах. Если все пройдет успешно, то Mercedes сможет производить до тысячи таких аппаратов в день. Для британцев это спасение. В распоряжении королевства всего около 8 тысяч аппаратов ИВЛ. По самым скромным оценкам понадобится еще 30 тысяч. Британский кабмин запросил помощи даже у оборонной компании BAE Systems.

Экстренные переговоры с автоконцернами ведутся и в Штатах. Твит на грани истерики опубликовал Дональд Трамп. Он приказал компаниям General Motors и Ford немедленно запустить производство аппаратов ИВЛ. Заявил: обещали 40 тысяч штук и быстро, а теперь готовы дать только 6 тысяч, и то к концу апреля.

Автоконцерны обязали перепрофилировать производство и наладить ударный выпуск. Позже Трамп похоже вспомнил, что осенью выборы, и в интервью Foxnews уже говорил — аппаратов хватает, и обещал после эпидемии продавать их желающим по доллару за штуку.

"Этот аппарат похож на автомобиль.Это очень сложное оборудование, и оно стоит дорого. Мы доставили 400 аппаратов ИВЛ в Нью-Йорк, на склад. Не знаю, по какой причине, но они не использовались. Думаю, что в Нью-Йорке все должно быть хорошо, этого более чем достаточно", — заявил Трамп.

Помочь американским медикам пытаются и специалисты Кремниевой долины. Там занялись починкой старого медоборудования.

"Например, в штате Калифорния было 514 аппаратов, которые никто не смотрел и которые не распаковывали с 2011 года. У батарей истек срок годности, они не работают. И главная задача для всех нас состоит в том, чтобы срочно починить их", — сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Во Франции к разработке и выпуску аппаратов ИВЛ также приступили автогиганты Renault и Peugeot. В Индии под медицинские цели перепрофилируют завод по производству ракет и спутников. Однако спрос все равно опередит предложение, заявляет один из крупнейших производителей медицинского оборудования немецкая компания Drägerwerk AG. К идее привлекать непрофильные компании там относятся скептически.

Drägerwerk уже получил заказ от немецкого правительства на 10 тысяч аппаратов. Столько же планируют произвести для других стран. Однако сроки поставки растянуты на год. И пока всеобщий дефицит и спекуляция.

"Что касается аппаратов ИВЛ, я такого в жизни не видел. Сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке. Никакие подписанные договоры и уплаченные авансы не помогают. Поставщики не хотят подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам просто возвращают ваши деньги", — говорит президент Сербии Александр Вучич.

Не исключено, что где-то спасаться придется тем, что изобретено буквально на коленке. Такой вариант придумали в Италии, которая так и не дождалась помощи в поставке аппаратов ИВЛ от Евросоюза. Обычная маска для плавания с клапаном, отпечатанным на 3D-принтере. Схему изготовления прибора изобретатели выложили в открытый доступ. А спортмагазины уже передали в итальянские регионы более 20 тысяч таких масок.