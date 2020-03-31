На Чукотке начали делать экспресс-тесты на коронавирус

Жителям Чукотки предложили экспресс-тесты на коронавирус, проверку может пройти каждый желающий. Власти региона говорят, что тестов хватит всем. Из-за коронавируса на полуострове закрыты рестораны, кафе, ночные клубы и салоны красоты. А еще перенесён старт всероссийской переписи.

Мазок из зева и носа — это все, что нужно, чтобы пройти тест на инфекцию. Воспользоваться услугой сможет любой желающий, но в первую очередь обследованию подлежат граждане, прибывшие из неблагополучных территорий с симптомами респираторных заболеваний; лица, которые были в контакте с больным с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а также больные пневмонией, ОРВИ и люди из группы риска.

Это жители старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие такие заболевания, как болезнь эндокринной системы, кровообращения, мочеполовой, болезнь органов дыхания или злокачественные образования.

Пройти тест придется и людям, прибывшим на Чукотку из неблагополучных территорий и находящимся на самоизоляции. На сегодняшний день в округе их 46. В случае предварительного положительного ответа сдавшему тест позвонят специалисты и расскажут, как действовать дальше. Если вам не позвонили, беспокоится не о чем; инфекция не подтвердилась. Результаты экспресс-теста будут занесены в амбулаторную карту пациента.

Тесты отправляют в бактериологическую лабораторию в Анадырь. Именно там специалисты Центра гигиены и эпидемиологии региона их исследуют и в дальнейшем сообщают результаты. На Чукотку было доставлено тысяча экспресс-тестов, еще пять тысяч закуплено дополнительно. В ближайшее время их доставят в регион.



По предварительным данным, в округе проживает около 50 тысяч человек, большая часть жителей региона входят в группу риска. Им стоит беречь свое здоровье, соблюдать режим самоизоляции, а также пройти экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в округе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.