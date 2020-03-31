Курьер - самая популярная вакансия последних недель в Москве

Почта России предлагает получать посылки, не выходя из дома и не встречаясь с почтальоном. А службы доставки увеличивают штат курьеров, сроки и временные интервалы. Какие услуги особенно популярны во время нерабочей недели?

Посылка и извещение остаются у входа в квартиру, почтальон на несколько минут отходит от двери. У клиента есть время, чтобы заполнить документ и положить на то же место. Почтальон вернется за ним, только убедившись, что получатель уже в квартире. Спрос на бесконтактную доставку почты России вырос еще на прошлой неделе. Цену на услугу снизили до 100 рублей.

Сейчас отделения для клиентов закрыты, но сотрудники работают. Заявку можно отправить через приложение или на сайте. Посылку доставят самое позднее на следующий день.

А вот онлайн-гипермаркеты призывают покупателей, оставаясь дома, запастись терпением и планировать доставку заранее: доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед. Среднее время ожидания – 2-3 дня.

В Москве уже зафиксировали рост спроса на курьеров – с начала месяца почти на 20 процентов. Штат увеличивают, в том числе, сервисы по доставке готовой еды. В "Деливери клаб" заявили: загрузка приложения выросла в 5 раз.

"Мы сделали нулевую комиссию для новых ресторанов. Если в обычной жизни наша комиссия составляет 20 процентов, а комиссия за оказание полного цикла логистических услуг 35 процентов, то сегодня это 0 и 25 соответственно, и то потому, что мы должны платить нашим курьерам", — говорит вице-президент Mail.ru Foodtech Гюванч Донмез.

Пока почти все дома, продолжает расти интернет-трафик. В разных регионах – прирост от 20 до 60 процентов.

По данным социологов: больше половины россиян на нерабочую неделю запланировали занятия, так или иначе связанные с интернетом: 56 процентов решили смотреть кино и сериалы, почти столько же – общаться с близкими с помощью мессенджеров и видеосвязи. Самообразование интересует около 40 процентов. Растет популярность и онлайн-игр.

"Мы говорим о росте игроков онлайн, и судя по публичным цифрам, на 20 процентов он вырос этот. Объявили, что у World of Tanks, по крайней мере, будет большая программа скидок, бесплатный премиум-доступ и прочие меры, которые они считают нужными, чтобы простимулировать пользователей оставаться дома", — говорит руководитель Партии прямой демократии, бывший директор World of Tanks Вячеслав Макаров.

Английский на самоизоляции по спеццене, детский спорт по видеосвязи вместо клубов раннего развития – россиянам предлагают множество способов провести эти девять нерабочих дней. У курсов иностранных языков, театров и фитнес-клубов, ушедших в онлайн, теперь есть задача не только сохранить бизнес и не растерять клиентов. Общая антивирусная цель – всеми способами убедить людей не выходить из дома.