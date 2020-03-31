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Коронавирус 50 минут назад

31 марта 202005:45

Коронавирус в России: последние данные от оперативного штаба

Коронавирус в России: последние данные от оперативного штаба

Последние данные от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России: число заболевших превысило отметку 1800 человек. Самая сложная обстановка в столице.

В Москве 1226 заболевших, за последние сутки выявили больше двухсот. Всего по стране 302 новых случая.

Как сообщает официальный телеграм-канал штаба, в Москве за тот же период скончались ещё четыре пожилых пациента с диагнозом "коронавирус". У всех были еще хронические заболевания. Специалисты отмечают, среди заболевших все больше молодых до сорока лет. А в Роспотребнадзоре сообщают о создании нового теста на коронавирус. Эксперты говорят, что набор прошел все испытания и показал высокий результат.

Режим самоизоляции введен уже в 27 регионах России. Жителям можно выходить из дома только для похода в ближайший магазин или аптеку, или чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью, а также для поездок на работу, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома.

Кроме того, на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах нужно соблюдать дистанцию — не меньше полутора метров друг от друга. Исключение — поездки в такси.

Тем временем военные строители продолжают работать над созданием медцентров (16 многофункциональных центров в 15 регионах страны).

На пяти площадках уже приступили к возведению стен, а в Нижнем Новгороде и в Одинцове строители уже занимаются кровлей зданий. Эти центры сдадут первыми в двадцатых числах апреля. А в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров организуют поставку медицинской техники, сообщает телеканал "Россия 24".

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