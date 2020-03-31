Visa сообщила о резком падении потребительских расходов

Visa вновь понизила свой прогноз роста доходов во втором финансовом квартале. В транснациональной корпорации указали на то, что пандемия коронавируса привела к резкому сокращению расходов держателей карт во многих странах.

Теперь компания ожидает скорректированного роста выручки на 1% “в верхней части среднего однозначного диапазона”. Расходы по картам за этот период (II финансовый квартал — это январь, февраль, март), скорее всего, вырастут на 1% в “нижней части высокого однозначного диапазона”. Это уже не первая переоценка от Visa в марте этого года — компания уже снижала прогнозы на фоне падения своих ключевых показателей в Азии.

“Поскольку вирус распространился в последние несколько недель, последствия, которые мы наблюдали в Азии в феврале, теперь наблюдаются в остальном мире. И это ознаменовано быстрым ухудшением расходов, связанных с трансграничными поездками”, — говорится в заявлении компании.

Решение правительств десятков стран мира отправить граждан на карантин уже ударило по бизнесу Visa и Mastercard, вызвав серьезное замедление расходов по кредиткам. Mastercard даже заявила, что не будет делать прогноз на весь 2020 год.

В этом месяце расходы держателей карт Visa упали на 4% в США, расходы клиентов компании в других странах мира сократились на 19%.

“Поскольку страны ввели социальное дистанцирование, расходы на оплату перелетов и гостиниц, а также внутренние расходы, особенно в том, что касается поездок, ресторанов, развлечений, а также покупки топлива, резко сократились”, — говорится в заявлении компании.

На фоне резкого падения оборотов и негативных прогнозов, акции Visa в текущем году упали в общей сложности на 12%. На закрытии последних торгов они держались на уровне $165 за штуку.