Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания

Китай отчитался о неожиданно позитивном официальном показателе производственного PMI, составившем 52 пункта. Эксперты же прогнозировали гораздо худший результат на фоне серьезного удара, нанесенного Поднебесной вспышкой коронавируса. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что мартовский индекс менеджеров по закупкам составит примерно 45 пунктов. Что, кстати, уже было бы неплохо, по сравнению с февральским показателем — тогда он продемонстрировал рекордное падение до 35,7.

Стоит отметить, что индекс PMI, находящийся выше отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте оцениваемой сферы, тогда как проседание ниже этой отметки говорит о спаде.

Нацбюро статистики Китая заявило, что рост индекса PMI стал результатом продолжающихся эффективных мер по борьбе с заболеванием и значительного ускорения производства. В Бюро добавили, что субиндексы по производству, новым заказам и занятости также выросли. При этом в Бюро не отрицают, что столь позитивный результат отчасти связан с эффектом низкой базы и отмечают, что текущий показатель еще не означает, что страна вернулась к нормальному уровню производства.